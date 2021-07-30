Выход на досрочную пенсию стал доступен для некоторых жителей Ивановской области

В Ивановской области машинисты рельсового автобуса и их помощники теперь смогут выходить на пенсию досрочно. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу с 19 июля.

«На досрочную пенсию по данному основанию мужчины смогут выйти в 55 лет, при этом им потребуется не менее 12 лет 6 месяцев льготного стажа и не менее 25 лет общего стажа. Женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет, им потребуется не менее 10 лет льготного и не менее 20 лет общего стажа. Еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов: в 2021 году их должно быть не менее 21», — уточняется в сообщении.

Кроме того, с 2013 года требуется уплата дополнительного тарифа страховых взносов для зачета периодов работы в льготный стаж.

Планируется, что в Ивановской области досрочно выйдут на пенсию более 500 работников, которые занимаются организацией перевозок на ж/д транспорте.