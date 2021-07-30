Российский посол заявил о готовности Москвы к диалогу с Нидерландами

Москва готова возобновить диалог с Гаагой. Об этом сообщил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

По словам дипломата, Россию беспокоит плачевное состояние отношений с Нидерландами, поскольку они деградировали. "Едва теплятся" контакты на уровне министерств иностранных дел, заметил он.

"Политический диалог приостановлен. <…> Заморожены межпарламентские связи", — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол отметил, что нидерландский бизнес готов работать с Россией, однако боится непредсказуемых действий от официальных властей.

Текущее положение дел Москва не считает нормальным, поэтому готова выстраивать диалог. В Нидерландах должны понимать, что сотрудничество — это "дорога с двусторонним движением", а не "эгоистичное продвижение корыстных интересов одной из сторон".