Российских туристов предупредили о возможной эвакуации из Антальи

Дипломатическое представительство России в Анталье призвало россиян готовиться к возможной эвакуации из пожароопасных турецких регионов.

В сообщении генконсульства отмечается, что граждане России не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса и Бодрума.

Ранее сообщалось о начале эвакуации из гостиниц турецкого города-курорта Мармариса отдыхающих на фоне бушующих лесных пожаров. Речь идет как о туристах, так и о местных жителях. Для локализации очагов возгорания было направлено пять вертолетов, один самолет и 30 единиц наземной специальной техники. Огонь охватил лес рядом с гостиницами, сохраняется угроза переброски его на жилые постройки.