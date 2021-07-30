Глава министерства строительства Башкирии отправится в СИЗО

Экс-министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, которого обвиняют в превышении полномочий, отправят в СИЗО. Ранее обвиняемый находился под домашним арестом. О решении суда Уфы сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Причиной изменения избранной меры пресечения стали нарушения поведения обвиняемого. Дело в том, что Кучарбаев общался с участниками судопроизводства, что категорически запрещено.

Так, бывшего министра заключат под стражу до 11 сентября 2021 года.

Напомним, Кучабраева задержали в феврале по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячный (Кумертау) в 2017 году. Тогда министра отправили под домашний арест.

Ранее экс-главу Бугров Геннадия Шорохова отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве.