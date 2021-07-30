Владимир Путин поздравил Бацарашкину и Рылова с золотом на ОИ в Японии

Президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов, стрелка Виталину Бацарашкину и пловца Евгения Рылова, с золотом на летних Олимпийских играх в Токио.

Глава государства обратился к спортсменам, поблагодарив их за упорство, труд и волю. Путин поздравил их с победой на Олимпиаде, по достоинству оценив их достижения на соревнованиях.

Отдельные поздравления для каждого спортсмена опубликованы на официальном сайте Кремля. Кроме этого, президент указал на новый олимпийский рекорд, который установил Рылов, а также подчеркнул превосходство, продемонстрированное Бацарашкиной.