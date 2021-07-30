В МИД РФ заявили о готовности Москвы помочь в урегулировании конфликта Еревана и Баку

Москва готова оказать содействие в урегулировании конфликта на армяно-азербайджанской границе. Информацию об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В то же время МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с недавними вооруженными инцидентами между Азербайджаном и Арменией на границе двух государств. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Александр Бикантов.

"Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали обе стороны не предпринимать любых действий, способных привести к эскалации конфликта. Россия готова предпринять все необходимые меры для содействия в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.