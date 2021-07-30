Fox News: американские студенты отказываются болеть за сборную США на Олимпиаде

Студенты Университета Южной Флориды отказываются болеть за сборную Соединенных Штатов на Олимпийских играх-2020 в Токио. К подобному выводу пришли журналисты новостного издания Campus Reform, который посвящен проблемам высшего образования в стране.

Телеканал Fox News сообщает, что представители СМИ проводили опрос среди учащихся флоридского университета, однако вместо подбадривающих слов в адрес олимпийской сборной столкнулись с волной недовольства действиями американских властей. Некоторые студенты поддерживают отдельных спортсменов, но болеть за родную страну не собираются.

«Мне не нравится быть американцем, — сказал один из участников опроса. — Почему нет бесплатной медицинской помощи? Почему так много людей страдают из-за жилья? И это замечательные примеры того, как здесь все чертовски испорчено».

«Я не собираюсь болеть за какую-либо команду только потому, что я живу в соответствующей стране. Патриотизм не должен быть таким», — объяснил другой студент.

Global Look Press / Sebastian Gollnow/dpa

Корреспондент Campus Reform Офели Джейкобсон заявила, что такие тревожные высказывания нельзя оставлять без внимания. По ее словам, целое поколение американцев «теряет всякую надежду и интерес к проявлению американского превосходства на мировой арене». При этом количество взрослых жителей США, которые гордятся своим происхождением, все последние годы стремительно уменьшается, сообщили специалисты института общественного мнения Gallup.

«Было время, когда Олимпийские игры объединяли всех нас, независимо от того, республиканец вы или демократ. Учитывая все, что произошло за последние полтора года, с глобальной пандемией и масштабным политическим расколом, можно было надеяться, что Олимпийские игры объединят американцев. Но, к сожалению, по словам этих студентов [Университета Южной Флориды], Олимпиада, похоже, разделяет нас еще больше», — посетовала Джейкобсон.

Параллельно с этим падают рейтинги президента США Джозефа Байдена. Если в мае лишь 36% населения страны было недовольно правлением демократа, то сейчас сменить президента хотят уже 55% американцев.