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РФПИ отчитался о предварительных испытаниях комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"

/ Обновлено: 30 июля 2021 12:13 54
РФПИ отчитался о предварительных испытаниях комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"

Предварительные испытания комбинации препаратов AstraZeneca и "Спутник Лайт" в Азербайджане не показали серьезных побочных эффектов. Об этом сообщил РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций доложил о промежуточном итоге испытаний комбинации двух вакцин. По данным РФПИ, случаи заболевания после прививки комбинацией препаратов AstraZeneca и "Спутник Лайт" не подтвердились.

Первые сведения о способности вакцин вызывать иммунный ответ обнародуют в августе. Специалисты не зафиксировали серьезных побочных явлений на промежуточном этапе.