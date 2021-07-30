Бывший замдиректора Росгвардии Милейко признан виновным в мошенничестве

Гарнизонный военный суд Реутова признал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Такой информацией поделился корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Милейко организовал хищение чужого имущества", — заявил судья Артем Филимонов, оглашая приговор.

Напомним: Милейко был задержан в декабре прошлого года. Как утверждает следствие, в 2012 году супруга генерала незаконно получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе, где открыла салон красоты.