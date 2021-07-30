Американист рассказал о секретном задании Джорджа Кента в Киеве

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, ставший в свое время свидетелем майдана, неспроста вновь возглавил дипмиссию на Украине на время отпуска нынешней главы посольства Кристины Квин. Бывший работник американского представительства в Киеве прибыл туда с заданием от Белого дома, рассказал изданию Украина.ру политолог Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, дипломат собирает информацию, чтобы «дать четкий доклад наверх» заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. На основе полученных сведений она будет разрабатывать новые задачи для Украины.

«Нужно разведать почву. Украина находится под внешним управлением, в этом смысле там есть человек, в отличие от прежних 4 лет, когда администрация Трампа Украиной не занималась вообще, а вся госдеповская бюрократия постоянно дергала Трампа за фалды и говорила: "Давай ты послушаешь, что мы тебе скажем". Эта вся ситуация подробно выяснилась на слушаниях в Конгрессе. Сейчас вернулась хозяйка [Нуланд], которая создала этот режим, кстати говоря, совместно с Байденом», – отметил американист.

Дробницкий убежден, что все прошлогодние планы США на «постмайданную» Украину потерпели крах. Эксперт назвал, как минимум три проекта, которые американцам так и не удалось реализовать с помощью новой украинской власти.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В их числе создание «улучшенной версии России», которая смогла бы продемонстрировать славянским народам, как хорошо живут люди под патронажем Запада. Второй проект, по словам политолога, был призван превратить Украину в инструмент давления на РФ, чтобы создать условия для «межроссийской войны».

Еще одной целью США был контроль над газовыми потоками в Европу, который изначально планировали осуществить через украинскую ГТС. Эту задачу американцам в конечном итоге решить все-таки удалось, вот только не с помощью Киева, а благодаря Германии и газопроводу «Северный поток — 2».

«Этой самой Украиной прикрылись, когда совершали сделку с Германией по «Северному потоку – 2», сказав, что они за интересы Украины, но совершенно ясно было, что менялось не то на это. <...> Меркель в обмен на интересы стоящего за ней бизнес-сообщества продала поставки политической власти немецкого истеблишмента, то есть теперь там управлять будут люди, которые напрямую подчинены не просто Вашингтону, а структурам Демократической партии США», – рассудил Дробницкий.

По словам американиста, Нуланд, как и весь Белый дом, сейчас пытаются найти хоть какое-то применение для Украины. Он назвал бывшую советскую республику «чемоданом без ручки», который США бросать пока не готовы. Поэтому процессы, которые будут проходить в Киеве под руководством Вашингтона, будут носить скорее локальный, нежели глобальный характер.