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Литва угрожает Белоруссии санкциями за "организацию нелегальной миграции"

/ Обновлено: 30 июля 2021 11:57 71
Литва угрожает Белоруссии санкциями за "организацию нелегальной миграции"

Власти Литвы пообещали ввести против Белоруссии санкции из-за нелегальных мигрантов. Об этом сообщают СМИ.

Литва намерена ввести ограничительные меры в отношении Минска за якобы организацию нелегальной миграции. Хотя ранее глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что такое решение не станут принимать, если поток мигрантов будет остановлен.

С начала года на литовско-белорусской границе задержали 3145 нелегалов из Азии и Африки, что почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.