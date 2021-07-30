Forbes составил список самых красивых пляжей Приморья

Издание Forbes назвало лучшие альтернативы отдыху на юге России — пляжи Приморского края.

Начало пляжного сезона в регионе приходится на середину июля и продолжается до середины сентября. Вода в Японском море прогревается до 21-22 градусов, что делает ее комфортной для купания в жаркую погоду, однако до некоторых мест можно добраться только на катере или внедорожнике.

Пляж в Ливадии занял в списке издания первое место. Он расположен в одном из микрорайонов Находки — расстояние от Владивостока составляет 170 км. Пляж полюбился не только местным жителям, но и туристам. Любой желающий может добраться до локации на общественном транспорте.

Песчаный и просторный берег соседствует с очень чистой водой. Одна из особенностей места — расположение между морем и озером. Даже если морская вода окажется прохладной — всегда можно переместиться в теплый водоем.

Кроме пляжа, в Ливадии есть базы отдыха, кафе. Из развлечений — полеты на гидросамолете, занятия водными видами спорта.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Бухта Триозерье расположена в 220 км от Владивостока. Название места говорит само за себя — близ берега расположены три небольших озера, которые окружены зелеными сопками.

«Вода в бухте настолько прозрачная, что можно разглядеть дно, а песок на пляже мелкий и золотистый», — отметили в издании.

Добираться до красивой локации лучше на проходимом внедорожнике.

Главной достопримечательностью бухты является остров-скала Крейсер, который напоминает корабль под парусами. А если удалиться от Триозерья на три километра, то можно оказаться в еще одном красивом месте — бухте Окуневой. Ее по достоинству оценят любители дикой природы.

Бухта Ежовая расположена дальше предыдущих пляжей — расстояние от Владивостока составляет уже 390 км.

За счет того, что в место пока находится вне цивилизации, здесь сохранилась большая популяция морских ежей. Для того, чтобы зайти в воду, туристам понадобится специальная обувь.

Несмотря на это, Ежовая все равно оказалась в рейтинге самых красивых пляжей — дело в том, что вода в бухте бирюзового цвета. Более того, так как добраться до места отдыха непросто, то и посещаемость пляжа довольно скромная.

wikipedia.org / Laura Francis / Public Domain

Бухта Петрова среди большинства жителей Приморья считается одной из самых красивых. Находится она в 320 км от Владивостока на охраняемой территории Лазовского заповедника. Чтобы попасть в бухту, придется заранее оформить пропуск у администрации.

Из инфраструктуры есть кемпинг с летнем душем и возможностью зарядить телефон, а также коттеджи — правда придется бронировать места за две-три недели, потому как спрос, несмотря на удаленность от цивилизации, достаточно высокий.

Визитная карточка бухты — экскурсия на остров Петрова, который по форме похож на огромного кита. Это место завораживает не только многообразной флорой и фауной, но и таинственной атмосферой. Согласно легенде, расположенную на острове тисовую рощу 1200 лет назад высадили первые обитатели Приморского края — племена илоу.

Бухта Астафьева. Расположена на полуострове Гамова в Хасанском районе. Море здесь чаще спокойное и быстро прогревается. К пляжу нельзя подъезжать на машинах — он находится на территории Дальневосточного морского заповедника. Есть глэмпинг с минимальным набором удобств, но прекрасным видом из сферообразных палаток, а в соседней Андреевке можно заселиться на базу отдыха.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Стеклянный пляж — знаменитая бухта, до которой можно добраться за 25 минут. Расстояние от Владивостока составляет всего 28 км. Пляж назван так неспроста — берег усыпан кусочками цветного стекла, тщательно отполированного морской водой.

Дело в том, что раньше завод по производству стеклянных и фарфоровых изделий скидывал на пляж отходы. Позже предприятие закрылось, а Стекляшка — так местные жители называют пляж — стала одним из самых красивых локаций для фотосессий.

Так же неподалеку от Владивостока расположена Шамора. Об этой бухте сочиняли песни такие российские музыканты, как Илья Лагутенко и Константин Кинчев.

Место очень популярно благодаря налаженной инфраструктуре. При этом любому желающему хватит места даже в пик сезона. На побережье расположены кафе с большим выбором блюд и прекрасным видом на море.

Невские Новости / Анастасия Борисенко

Коса Назимова — узкая песчаная коса в Хасанском районе, которая уходит в море на пять километров. Тут отдыхающие могут не только загорать и купаться, но и рыбачить. Найти пристанище для туристов совсем не трудно — на территории косы расположены сразу несколько баз отдыха. А вот продуктами питания стоит запастись заранее — продуктовых магазинов здесь очень мало.

В заключение стоит отметить Бухту Пограничная, расположенную на острове Попова. Добраться до локации возможно только по воде. Ее пляж покрыт белым песком, который омывает бирюзовая вода, поэтому бухту часто сравнивают с Лазурным берегом во Франции.