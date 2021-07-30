Онищенко предложил приучать к компьютерным играм с детсада

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что приучать россиян к компьютерным играм нужно с детского сада. Парламентарий рассказал «Политике Сегодня», что введение киберспортивных дисциплин в вузах – правильная инициатива, но образовательный процесс у самых юных граждан страны начинается задолго до поступления в университет.

«С детского сада надо этим [киберспортом] заниматься. Детские сады у нас уже относятся к образованию, это федеральный стандарт дошкольного образования. Дети с трех лет уже не просто ходят в детский сад, а уже начинают изучать мир. Поэтому эти дисциплины должны прийти и в детские сады», — заявил Онищенко.

Ранее СМИ сообщили, что российское правительство готово выделить на введение киберспортивных дисциплин в вузах около 18 миллиардов рублей. К декабрю 2022 года студенты будут не только официально принимать участие в виртуальных командных состязаниях, но и учиться монтировать кинофильмы и создавать видеоигры.