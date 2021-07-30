Врач Проценко предостерег россиян от применения антибиотиков для лечения COVID-19

Антибиотики не являются эффективным средством лечения коронавируса, считает врач Денис Проценко. Он утверждает, что такие препараты при COVID-19 опасны.

Употребление антибиотических препаратов может быть опасным для зараженных коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" Денис Проценко.

"Антибиотики при вирусной инфекции принимать строго не рекомендуется", — заявил он в ходе прямого эфира в рамках кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

По словам медицинского специалиста, в вирусе не имеется компонентов, на которые бы оказывали влияние подобные препараты. Употребление антибиотиков может вызывать негативную реакцию со стороны организма, в частности пациент может столкнуться с колитом и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

Денис Проценко также объяснил, почему люди болеют коронавирусом после первого компонента вакцины. По его словам, после первого укола еще не успевает сформироваться стойкий иммунитет, передает сайт 360tv.ru.