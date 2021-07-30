По подозрению в убийстве школьницы из Самарской области задержали полицейского

Сотрудника полиции задержали в Самарской области по подозрению в жестоком убийстве девочки 2006 года рождения. Ее изувеченное тело нашли в поселке Петра Дубрава.

По информации СМИ, злоумышленник переехал школьницу на автомобиле, после чего зарезал ее, пытаясь уйти от ответственности за ДТП. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в ближайшее время задержанному назначат меру пресечения, сообщили в СК РФ.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.