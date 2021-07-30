В РУСАДА отреагировали на слова американца Мерфи после победы Рылова на ОИ

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал слова пловца из США Райана Мерфи о Евгении Рылове.

В Российском антидопинговом агентстве заявили, что тестировали российского пловца Евгения Рылова три раза за последние полгода.

"Кроме того, он (Рылов) состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист", — передает его слова "Р-Спорт".

Он также обратил внимание на то, что ответственность РУСАДА заканчивается в момент завершения отбора пробы, после чего спортсмен сам несет ответственность за все, что окажется в его организме.

Рылов завоевал золото Олимпиады в японской столице на дистанции 200 метров на спине, после заплыва Мерфи, которому досталось серебро, заявил, что "не все было чисто".