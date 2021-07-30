В Азербайджане опровергли сообщение армянских ВС о сбитых над Басаркечаром БПЛА

Азербайджанское военное командование опровергло заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках Азербайджана.

В сообщении оборонного ведомства Азербайджана говорится, что озвученные армянской стороной сведения являются дезинформацией.

"Информация о якобы сбитых над Басаркечаром двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Ранее ВС Армении сообщили, что армянским военнослужащим удалось пресечь попытку вторжения беспилотника в воздушное пространство страны.

Стоит отметить, что накануне Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе. Сообщалось, что в ходе перестрелки трое военнослужащих ВС Армении погибли, еще один пострадал. Азербайджанская сторона также заявила о нескольких раненых.