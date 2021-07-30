Онищенко призвал правительство не жалеть денег на компьютерные игры

Правительство России готово выделить деньги на развитие киберспорта в отечественных вузах. В сентябре прошлого года идею о проведении командных состязаний в виртуальном пространстве поддержал президент Владимир Путин.

Чиновникам потребовалось меньше года, чтобы разработать «дорожную карту» под названием «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую уже утвердила комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что к декабрю 2022 года в расписаниях студентов появятся киберспортивные дисциплины, а также курсы по разработке компьютерных игр и созданию кинофильмов.

Идея, которая наверняка обрадует всех любителей виртуальных развлечений, принадлежит российскому провайдеру «Ростелеком». На ее воплощение планируется потратить 17,6 млрд рублей (8,6 из них возьмут из федерального бюджета).

«Компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности», — объяснили представители компании-провайдера.

westrussia.org / Калининградский областной историко-художественный музей

Полный перечень вузов, которые предоставят площадки для развития киберспорта, источник газеты не раскрыл. Известно лишь, что Федерация компьютерного спорта (ФКС) уже вела переговоры с Финансовым университетом при правительстве РФ и НИУ ВШЭ. На очереди — Тамбовский госуниверситет и НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

Партия ЛДПР, к примеру, еще осенью прошлого года была готова подключиться к популяризации киберспорта благодаря деятельности блогера Ильи Мэддисона. Однако после новости о выделении бюджетных денег депутат Госдумы РФ, либерал-демократ и бывший начальник легендарного обозревателя игр Василий Власов проигнорировал запрос «Политики Сегодня».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не стал уходить от ответа и прямо заявил: 17 миллиардов на развитие киберспорта в российских вузах – это слишком мало. К тому же не стоит забывать про школы, напомнил парламентарий, ведь изначально разговоры о введении киберспортивных дисциплин велись именно вокруг общеобразовательных учреждений.

«Мало денег выделяем, надо больше. Этот процесс [введение киберспортивных дисциплин в вузах] уже давно пора начать регулировать. Супостаты давно уже этими делами занимаются, даже в нашем интернете. Поэтому мало одних игр, надо и другие опции подключать. <…> В школах сложнее, нужна серьезная подготовка, чтобы киберспорт попал в школы. Там все строго регламентировано федеральными образовательными стандартами. Надо и педагогов готовить, и программы утверждать. Но туда тоже надо заходить, и чем раньше, тем лучше. Вообще с детского сада надо этим заниматься», — подчеркнул Онищенко.

szrf.km.duma.gov.ru / Совет Законодателей Российской Федерации

Депутат Госдумы умолчал о том, кого он имеет ввиду под «супостатами». Программу Федерации компьютерного спорта Геннадий Онищенко одобрил, но обратил внимание, что сам не имеет никакого отношения к компьютерным развлечениям.