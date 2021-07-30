На Украине считают, что нашли рычаг давления на Байдена для остановки «СП-2»

В партии «Слуга народа» на Украине не могут определиться, как президенту Владимиру Зеленскому лучше вести диалог с главой Белого дома Джо Байденом. 30 августа в Вашингтоне должна состояться их первая очная встреча, в повестку которой включена горячая тема для Киева — сделка США и Германии по «Северному потоку — 2».

Сначала руководитель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что разговор президентов состоится на повышенных тонах, однако позже еще одному члену партии Евгении Кравчук пришлось оправдывать формулировку соратника. В эфире той же программы она заявила, что нардеп погорячился.

«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – сказала Кравчук.

К слову, во время беседы с ведущим Арахамия рассказал о планах Киева подключить к борьбе против почти завершенного российско-немецкого проекта «органических союзников» в лице Великобритании, Польши и стран Прибалтики. В Киеве убеждены, что решение Байдена дать зеленый свет «СП-2» будет встречено Конгрессом, мягко говоря, без энтузиазма. Это и дает администрации Зеленского надежду на то, что запуск проекта можно остановить.

Политик отметил, что ключевую роль в намеченной стратегии противостояния должен сыграть предстоящий 23 августа саммит «Крымская платформа».

«Мы сейчас уже с этими странами [участниками саммита] на "зуме" проговариваем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора — польская, балтийская, у них есть контакты. Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем — это вообще-то главная тема визита [Зеленского в США]», – сказал Арахамия.

В партии «Слуга народа» заявляют, что Офис президента сегодня якобы получает «десятки писем» от американских сенаторов, которые готовы бросить все свои дела и принять участие в украинском саммите.

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Между тем, официально США объявили пока лишь об одном делегате на «Крымскую платформу» – министре транспорта Питере Буттиджиче, сексуальная ориентация которого заставила многих экспертов усомниться в серьезном отношении США к Украине.

В Белом доме сейчас заняты собственными политическими играми и поэтому демонстративно закрывают глаза на ущерб, который нанесет Западу запуск «Северного потока — 2», считает Арахамия. Президента США больше интересует поиск союзников, в том числе в лице России, для создания неформальной коалиции против Китая.

«Я ожидаю, учитывая градус, что, как минимум, непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" , а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера», – отметил украинский парламентарий.

Напомним, Зеленский получил приглашение в Вашингтон во время разговора с хозяином Белого дома в начале июня. С тех пор встреча неоднократно переносилась. Политолог Владимир Шаповалов в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал это «политическим маневром» Байдена, поскольку визит главы украинского государства в США не представляет для американцев никакого интереса.

15 июля состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. В результате было подписано соглашение между Берлином и Вашингтоном, согласно которому «Северный поток-2» будет запущен. ФРГ обязуется приложить все силы к тому, чтобы соглашение между Москвой и Киевом о транзите газа через украинскую территорию после 2024 года было продлено.