Ровно три года назад, 30 июля, в ЦАР погибли российские журналисты: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Журналисты ФАН узнали мнение экспертов о трагедии.

Погибшие журналисты отправились ночью без охраны в поездку по трассе Декоа — Сибю, где их ограбили и убили бандиты из незаконного вооруженного формирования 3R, позже примкнувшие к конгломерату группировок "Коалиция патриотов за перемены" (СРС). Известно, кто заказал экспедицию — "Центр управления расследованиями", главным спонсором которого является скрывшийся от закона бывший олигарх Михаил Ходорковский, передает Федеральное агентство новостей.

Расследование показало, что заказчики не предполагали возвращения журналистов домой. Россияне приехали в республику по туристическим визам, не уведомив посольство и не получив аккредитацию. СК РФ собирается закончить расследование трагедии и идти до победного конца.

"Погибшие журналисты — это жертвы бесчеловечного, расчетливого и холодного отношения Михаила Ходорковского к своим подчиненным и соратникам", — уверена адвокат и бывшая сотрудница экс-олигарха Елена Липцер.

С ней солидарен экс-посол России в ЦАР Владимир Титоренко. По его мнению, заказчики поездки намеренно подвергали риску жизнь россиян. Обвинения в адрес Ходорковского обоснованы, поддерживает экспертов вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Сейчас, спустя три года после трагедии, обстановка в ЦАР существенно изменилась. Республика возвращается к мирной жизни, а власти планируют восстановить экономику и наладить туризм. После переизбрания национального лидера Фостен-Арканжа Туадера отряды CPC были разбиты и дезорганизованы при поддержке российских инструкторов. Несмотря на продление оружейного эмбарго ООН, в ЦАР удалось восстановить безопасность.