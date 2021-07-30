В медиацентре "Патриот" представят проект "Киноуроки в школах России"

Проект "Киноуроки в школах России" реализуется с 2014 года. Спустя семь лет его авторы расскажут о результатах, которых они достигли за весь период работы.

Цель проекта — создание детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения. Также авторы изготавливают методические пособия, которые помогают педагогам проводить внеклассные занятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Благодаря этим материалам в российских школах распространяются традиционные, гражданские, а также культурные и семейные ценности, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Пресс-конференция пройдет в пятницу, 30 июля, в 13:00. Место проведения: пресс-центр "Патриот". На ней выступят руководитель научного отдела проекта Наталья Радионова и глава проекта Виктор Меркулов. Они ответят на ряд вопросов, которые связаны с воспитанием детей, а также их поведению в коллективе.