Лучница Осипова гарантировала России серебро на Олимпиаде в Токио

Российская лучница Елена Осипова победила итальянскую спортсменку Лучиллу Боари со счетом 6:0 в полуфинале олимпийского турнира в японской столице.

В финале Елена Осипова, посеянная на турнире под 22-м номером, встретится с представительницей Южной Кореи Ан Сан. В 1/4 финала спортсменка из России победила Кан Чхэ-ен из Южной Кореи (7:1).

Старт финального соревнования в 10:45 по московскому времени.

Ранее в 1/8 финала российская лучница Ксения Перова проиграла индийской спортсменке Дипике Кумари (5:6). Светлана Гомбоева не смогла пройти стадию 1/16 финала, уступив голландке Габриэле Шлоссер (5:6).