Власти Москвы отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

Обязательное ношение перчаток в общественных местах Москвы теперь отменили, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Однако использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. По словам градоначальника, в последние недели наблюдается значительное улучшение ситуации с COVID-19 в Москве.

Так, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций — в 1,6 раза. Такие условия позволяют московским властям постепенно смягчать введенные ранее ограничения, передает сайт 360tv.ru.