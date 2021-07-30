В Петербурге введена обязательная вакцинация для 80% сотрудников госучреждений

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для сотрудников государственных учреждений в Санкт-Петербурге.

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников органов государственной власти, унитарных предприятий и госучреждений. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, было опубликовано на официальном портале городской администрации.

Отмечается, что вакциной от коронавирусной инфекции должны быть обеспечены 80% сотрудников. Они должны пройти процедуру к 1 октября текущего года.