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Презерватив помог австралийской спортсменке выиграть олимпийское золото

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Презерватив помог австралийской спортсменке выиграть олимпийское золото

Австралийская спортсменка Джессика Фокс едва не выбыла из списка участников соревнований по гребному слалому на Олимпиаде-2020 в Токио из-за сломанной байдарки. Однако команда сборной Австралии не растерялась и починила спортинвентарь с помощью презерватива.

На нос байдарки нанесли специальный раствор, для фиксации которого и понадобилось средство контрацепции. В своем Instagram Фокс выложила видео с процессом «ремонта».

«Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок», — предположила 27-летняя спортсменка.

Находчивость спортсменов явно пошла сборной на пользу: Джессика Фокс выиграла золотую медаль в соревнованиях для каноэ-одиночек и бронзовую в состязаниях для байдарок-одиночниц.

Справка ПС

Перед началом Олимпийских игр-2020 в Токио организаторы выдали всем участникам в общей сложности 160 тысяч презервативов (около 13 штук на каждого). Для сравнения, на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменам выделили 450 тысяч упаковок средств контрацепции.