«Лучшая армия в Африке»: почему Алжир купил Су-30 у РФ вместо французских Rafale

На протяжении последних 15 лет руководство Алжира закупало для ВВС страны российские самолеты Су-30 вместо французских легких истребителей четвертого поколения Rance's Rafale. Выбор обусловлен не только ценой и боевыми качествами: на фоне вторжения западной коалиции в соседнюю Ливию в 2011 году Алжиру потребовался надежный поставщик оружия, не имеющий отношения к НАТО.

Изначально ВВС Алжира, как и другие заказчики Rafale, отказались от поставок истребителя в пользу куда более технически успешных решений: так Сингапур и Южная Корея выбрали американский F-15, а Бразилия приобрела шведский Gripen E. Даже на вооружение в самой Франции Rafale поступил лишь через 15 лет после первого полета — истребитель пришлось дорабатывать.

«Выбором Алжира стал прямой аналог F-15, российский истребитель Су-30, который во многих отношениях считался даже более боеспособным, чем его американский конкурент. Преимущества Су-30 по сравнению с Rafale были значительными», — отмечает портал Military Watch.

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Су-30 обладает гораздо более широкой зоной покрытия, может летать дольше и с большей нагрузкой, оперативно реагировать на угрозы из-за мощного двигателя. Единственным плюсом Rafale оказалась низкая стоимость эксплуатации. При этом сами Су-30 стоили дешевле, чем и компенсировали дальнейшие затраты.

Также российский истребитель был совместим с техникой, уже находящейся на вооружении у ВВС Алжира. На фоне западной агрессии в Африке это было важно: после возглавляемой Францией наступательной кампании в Ливии Алжир хотел приобрести оружие из незападного источника.

О слабых сторонах французских боевых самолетов в НАТО осведомлены. В прошлом Франция неоднократно предоставляла подробную информацию о технических характеристиках Rafale, проданных западным союзникам — например, США и Великобритании во время войны в Персидском заливе 1991 года и Фолклендской войны. Поэтому закупать французские самолеты Алжир опасался: не было никаких гарантий, что страну не постигнет судьба Ливии.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Так Россия обеспечила Алжир самыми боеспособными истребителями в Африке и арабском мире: Су-30МКА гарантировал, что нападение Запада на государство в «ливийском стиле» обречено на провал, пишут авторы Military Watch.

«Размещение Су-30 в большом количестве в несколько раз увеличило возможности алжирских ВВС и стало ключом к их превращению в наиболее боеспособные на африканском континенте», — отмечается в статье.

До ноября 2014 года ни одного контракта на экспорт Rafale подписать не удалось: к этому времени истребитель значительно усовершенствовали радаром AESA и с переменным успехом продавали в Катар, Египет и Индию.

Однако крупных контрактов так и не появилось из-за возросшей стоимости истребителя. Так, Индия решила снизить планируемую закупку в 126 единиц Rafale до 36, а остальные средства потратила на приобретение российских Су-30МКИ и МиГ-29. Другие покупатели соглашались на покупку подержанных Rafale, чтобы сэкономить.

Ранее Украина заявила о готовности самостоятельно производить истребители Су-27 и МиГ-29. Однако не уточняется, сколько это будет стоить и где именно планируется выпускать новые планеры для этих моделей.