Samsung Pay находится под угрозой запрета на российском рынке

Платежная система Samsung Pay может прекратить свою работу в РФ из-за патентного спора со швейцарской компанией "Сквин СА".

Иск этой фирмы был удовлетворен Арбитражным судом Москвы. Она обвинила корейскую компанию в краже технологий. Суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России и ввоз в страну устройств с его поддержкой, сообщает "Коммерсант".

Соответствующее решение вступит в силу в сентябре. Оно может быть обжаловано, однако эксперты сомневаются, что это произойдет. В конечном счете Samsung имеет возможность оспорить сам патент или достичь договоренностей с правообладателем, отмечают юристы.