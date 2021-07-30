Бацарашкина завоевала золото ОИ в стрельбе из пистолета с 25 метров

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров. Серебряная награда досталась представительнице Южной Кореи Ким Мин Чон, бронзу завоевала китайская спортсменка Сяо Цзяжуйсюань.

В прошедшее воскресенье Виталина Бацарашкина принесла российской команде первое золото токийской Олимпиады, победив в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

Ранее в тандеме с Артемом Черноусовым она завоевала серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров среди смешанных пар.

В копилке у сборной России 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей. На данный момент российская команда занимает четвертую строчку в медальном зачете.