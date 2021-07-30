Российским пенсионерам назвали налоги, которые не требуют оплаты

Пенсионеры в России имеют некоторые налоговые льготы. Об этом рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Работающие пенсионеры могут вернуть часть средств после оплаты медицинских расходов, повышения квалификации или при покупке недвижимости. В российских регионах также предусмотрены льготы для пенсионеров на проезд в транспорте. Пожилые люди с 2017 года освобождены от земельного налога. Об этом информирует агентство "Прайм".

Пенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физических лиц. Эксперт советует разобраться с налогами до достижения пенсионного возраста. Отмечается, что добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя.