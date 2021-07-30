Рогозин сообщил об отсутствии проблем на МКС после инцидента с "Наукой"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на Международной космической станции (МКС) после инцидента с "Наукой" все в порядке, а экипаж отдыхает.

Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после 8-суточного полета. После успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели внепланово запустились. Угрозы для экипажа не было, отметили в РИА Новости.

"На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую", — сказал Рогозин.

Недавно в NASA сообщили, что запуск корабля Starline на МКС откладывается из-за случая с модулем и теперь возможен не раньше 3 августа, специалисты рассчитывают следующий возможный срок. В Роскосмосе отметили, что внештатный запуск двигателей объясняется продолжающейся работой с остатками топлива.