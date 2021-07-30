Копенгаген призвал сделать из "Северного потока — 2" пиррову победу Москвы

Западные страны должны сделать все, чтобы трубопровод "Северный поток — 2" достался России слишком дорогой ценой.

Соответствующее заявление сделал экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он считает, возведение трубопровода из Норвегии в Польшу снизит зависимость от российского газа. Политик на этом не остановился и сообщил, что европейцы должны иметь возможность перекрыть кран, когда нужно будет надавить на Москву.

Датчанин при этом предложил покупать сжиженный газ из США. Уффе Эллеманн-Йенсен также заявил, что общая европейская политика могла бы тоже надавить на Россию на газовом рынке.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Зеленский будет разговаривать с Байденом "на повышенных тонах", потому что его не устроили договоренности США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2". Встреча лидеров двух стран должна состояться 30 августа в Вашингтоне, передает сайт 360tv.ru.