Дуров предложил свой план борьбы с пандемией COVID-19

Основатель Telegram Павел Дуров призвал правительства разных стран присоединиться к открытому информированию людей про COVID-19.

По словам Дурова, попытки удалять лживую информацию в интернете могут только усилить теории заговора. Дуров предлагает активнее распространять правдивую информацию о коронавирусе. Об этом информирует сайт 360tv.ru.

Дуров отметил, что уже работает с властями 10 стран о том, чтобы простые люди смогли получать новую информацию из достоверных источников о коронавирусе. Он также призвал правительства других стран присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с коронавирусом.