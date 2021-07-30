Порядок назначения социальной выплаты к пенсии в России изменится с 2022 года

Социальную доплату к пенсии будут назначать с 1 января 2022 года. Об этом говорится в проекте распоряжения Правительства России.

Начиная со следующего года, отдельно обращаться с заявлением за этой выплатой гражданам не потребуется. Она будет устанавливаться вместе с назначением пенсии в беззаявительном порядке. Об этом сообщает "Российская газета".

Социальная доплата полагается на случай, если пенсия по каким-то причинам оказалась ниже прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в этом году составляет 10 022 рубля. Если пенсия окажется меньше данной суммы, то она будет приходить с федеральной доплатой.