Мясников назвал причины смерти привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса не является эликсиром бессмертия, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение о смерти в петербургской больнице нескольких тяжелых пациентов. Они были привиты двумя компонентами вакцины, информирует сайт 360tv.ru.

Мясников подчеркнул, что прививка резко снижает риски инфекций. Он отметил, что вакцина жизненно необходима пожилым людям с тяжелыми заболеваниями.

Но именно в этой группе риска нельзя ждать высокой эффективности прививки, заявил он. У таких пациентов слишком слабый иммунный ответ. Однако это не отменяет необходимости ее использования.

"Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от ковида, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание!" — отметил он.

Специалист сообщил, что таким образом растут их шансы на выживание. Однако это не делает их бессмертными, констатировал врач.