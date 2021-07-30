Жена сына президента США ходит в кафе под охраной Секретной службы

Жена сына президента США Хантера Байдена посетила кафе в Малибу в сопровождении агентов Секретной службы.

Мелисса Коэн вместе со своим годовалым сыном была замечена в сопровождении агентов Секретной службы за чашкой кофе в кафе Starbucks, которое расположено недалеко от ее дома. Один из агентов остался в машине, другой открывал Коэн дверь, когда та вернулась из кафе, сообщает телеканал FoxNews.

Лучшие агенты службы безопасности зарабатывают около 150 тыс. долларов в год, что соответствует почасовой ставке 71,36 доллара. Двухчасовой поход в кафе около собственного дома обошелся семье в цене до 285,44 доллара (около 20,9 тыс. рублей). Семейную пару в их доме в Малибу круглосуточно охраняют агенты за 20 тыс. долларов в месяц.