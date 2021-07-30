Белый дом уклонился от неудобного вопроса о политике США по коронавирусу

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер не дала прямой ответ на вопрос о политике американского лидера Джо Байдена в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией.

Журналист Fox News Питер Дуси при общении Карин Жан-Пьер с представителями СМИ вспомнил, что кабинет Байдена считает защиту американцев приоритетной задачей. Корреспондент также нашел противоречие в поведении властей США, передает ФАН.

Дуси спросил, почему правительство просит привитых граждан носить маски, но при этом федеральные агенты отпускают мигрантов с COVID-19, которые пересекают границу, в города Техаса.

Жан-Пьер решила ответить, описав участие ряда мигрантов в программах, которые являются альтернативой заключению. Она подчеркнула, что пограничники предоставляют мигрантом средства индивидуальной защиты с момента заключения их под стражу