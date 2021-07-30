Общественная палата ожидает двукратное увеличение числа фейков о выборах в ГД

Количество фейковой информации о выборах в Госдуму России увеличится минимум вдвое. Такой результат ожидают в Общественной палате.

Число фейков о выборах в Госдуму России в данный момент составляет около трех тысяч. Скорее всего, основными темами для распространения ложной информации станет: отмена голосования, вероятный локдаун и обязательная вакцинация, сообщают "Известия".

В "Лиге безопасного интернета" полагают, что самое активное время для распространения фейков стоит ожидать за две недели до выборов. Госдума при этом считает, что ложная информация не повлияет на россиян. А в Совфеде призывают к жестким наказаниям для провокаторов.