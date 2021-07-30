NASA перенесло полет корабля Starliner из-за инцидента с двигателями "Науки"

NASA перенесло запуск корабля Starliner к МКС из-за ситуации с многофункциональным лабораторным модулем "Наука", на котором недавно незапланированно включились двигатели.

Роскосмос объяснил незапланированный запуск тем, что сейчас осуществляется процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле, приводит РИА Новости слова представителей корпорации.

Из-за внештатного включения станция развернулась на 45 градусов. Отсрочка позволит Международной космической станции проверить готовность станции к прибытию корабля и исправность работы модуля "Наука".