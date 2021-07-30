"Нокаут ударом в челюсть": украинский генерал Кривонос пригрозил России

Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Киев может победить Москву через 10-15 лет. Он думает, что Украине нужно дождаться, когда Россия станет слабее.

Подходящее время для Киева якобы может наступить в течение 10-15 лет. Украина до этого момента должна показывать приверженность к возвращению территорий миром, но при этом укреплять военные силы.

Кривонос считает, что Киеву нужно уже сейчас наращивать военную силу, чтобы в любой момент отправить Россию в так называемый "короткий нокаут". Власти Украины множество раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года даже официально назвали ее якобы "страной-агрессором". Кремль неоднократно опровергал эти обвинения.