Адвокат пострадавшей в аварии с Ефремовым женщины неожиданно умер

Неожиданно умер адвокат Вадим Никулин, занимавшийся в суде защитой интересов Ирины Стерховой, которая является вдовой курьера Сергея Захарова.

Захаров скончался в результате аварии, инициатором которой стал актер Михаил Ефремов. Соответствующей информацией с "Комсомольской правдой" поделился адвокат Андрей Алешкин, также участвующий в судебном процессе.

Юрист выразил соболезнования жене скончавшегося. Алешкин при этом подчеркнул, что Никулин был поддержкой и опорой для Стерховой в суде. Сообщается, что смерть наступила из-за миокардита, однако члены семьи заявляют, что он не жаловался на здоровье и вел активный образ жизни.