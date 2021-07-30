Бесплатный проезд для льготников Подмосковья могут расширить на весь регион

С 1 августа жители пяти округов Подмосковья смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте.

Пока что предполагается, что практика коснется Одинцовского, Ленинского и Наро-Фоминского городских округов, а также городских округов Люберцы и Чехов. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие округа области, поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев, по данным сайта 360tv.ru.

Смогут ездить бесплатно учащиеся школ и вузов, а также жители Подмосковья пенсионного возраста. Транспортные компании в рамках программы получат компенсацию за счет областного бюджета, следующим этапом станет бесплатный проезд на коммерческом транспорте во всех городских округах региона.