Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России является высокомерным отношением.

Предвзятые слова Борреля показывают не в лучшем свете внешнюю политику ЕС. В Брюсселе давно сидят чиновники, которые пляшут под указку США и не способны защищать интересы своих граждан. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, информирует РИА Новости.

Боррель в интервью испанской газете País сообщил об эффективности санкций против России. Он отметил, что РФ экономически не "мощная" страна и имеет обычное вооружение.