Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик прокомментировал ситуацию вокруг оружейного эмбарго в ЦАР.

Совет Безопасности ООН ранее решил сохранить запрет на импорт военных грузов в отношении ЦАР. Комиссар Яррик отметил, что международная организация в течение последних шести лет превратилась в "тормоз", передает ФАН.

Эксперт предполагает, что ООН продлила запрет, потому что считает, что на территории страны якобы продолжается хаос. При этом он подчеркнул, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера смог сплотить общество и продемонстрировать способность республики развиваться как независимое и полноценное государство.