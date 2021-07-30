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Врачи достанут посторонний предмет из стопы жены Байдена

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Врачи достанут посторонний предмет из стопы жены Байдена

Врачи из Национального медицинского центра имени Уолтера Рида извлекут посторонний предмет из ноги первой леди Джилл Байден.

Супруга Байдена в прошлые выходные наступила на предмет на пляже, который застрял у нее в стопе. Американский лидер будет находиться рядом со своей женой в момент операции.

Других подробностей произошедшего не сообщается. Об этом информировал Белый дом.

Больше половины американцев недовольны тем, в каком направлении движутся Соединенные Штаты под руководством президента Джозефа Байдена. Об этом ранее написало издание USA Herald со ссылкой на институт общественного мнения Gallup.