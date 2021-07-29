Российский депутат назвал Зеленского шоуменом

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не интересуется проблемами граждан. Он также назвал его шоуменом.

По словам Толстого, власти Украины продолжили тактику накачивания общества военной риторикой с помощью "национального сопротивления". Такие слова депутат написал в своем Telegram-канале.

"И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?" — отметил Толстой.

В четверг украинский президент подписал закон о создании "национального сопротивления". Его целью стало повышение обороноспособности страны и увеличение численности вооруженных сил на 4,4%. Депутат также назвал Зеленского шоуменом, который не заботится о своих гражданах.