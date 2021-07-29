Группа итальянских депутатов устроила протест против ковид-сертификатов

Группа депутатов от итальянской оппозиционной партии "Братья Италии" устроила протест против введения ковид-паспортов в повседневной жизни.

Политики устроили протест во время заседания нижней палаты парламента, работу пришлось приостановить, сообщает газета Corriere della Sera. Депутаты достали плакаты "Нет "грин пассу"" прямо перед голосованием за принятие очередного пакета мер по борьбе с пандемией.

Предполагалось, что с 6 августа посещать культурные мероприятия можно будет только при предъявлении сертификата вакцинации, как и спортивные залы, заведения общепита и другие. Поднимался вопрос и о проезде в общественном транспорте при предъявлении документа, однако серьезного обсуждения этого пункта еще не было.