Главред «Проекта» после отъезда в Нью-Йорк заявил о нежелании возвращаться в Россию

Главный редактор издания "Проект" (деятельность признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры) заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

Роман Баданин (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) в интервью Reuters заявил, что вместе с семьей сейчас находится за границей. По его словам, он принял данное решение после признания в России американской неправительственной организации "Проект.Медиа" нежелательной.

Он заявил, что пребывает в Нью-Йорке временно. По его словам, он еще не определился с постоянным местом жительства. Сейчас проводится "эвакуация сотрудников", отметил Баданин.