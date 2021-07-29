"Имеют для этого все основания": Полянский поддержал ЦАР в вопросе отмены эмбарго ООН

Оружейное эмбарго ООН препятствует поддержанию национальной безопасности в ЦАР. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, оружейное эмбарго ООН в отношении ЦАР только поддерживает оставшихся от конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" боевиков, которые получают новейшую технику контрабандным путем. Поэтому запрет на импорт вооружения в ЦАР дестабилизирует обстановку в регионе.

"Хотели бы напомнить, что власти в Банги [столица ЦАР], поддержанные странами региона, призывают к полному снятию оружейного эмбарго. Безусловно, они имеют для этого все основания", — сказал Полянский.

Первый зампостпред России при ООН призвал власти ЦАР продолжить выполнение "контрольных показателей" для полного снятия оружейного эмбарго через год.