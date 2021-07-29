Россиянка Мартьянова оказалась в инвалидном кресле после победы на Играх в Токио

Российская рапиристка Марта Мартьянова завершила соревнования в рамках Олимпиады в Токио. Спортсменке пришлось покидать состязания в инвалидном кресле.

Фехтовальщица объяснила, что в начале года уже столкнулась с подобного рода травмой. По словам спортсменки, в этот раз она серьезно повредила связки на ноге. На последний матч рапиристка уже вышла с травмой. Несмотря на боль и затруднения в движении, она сумела довести встречу до конца.

"Боль сейчас приходит, все начинает чувствоваться. Это в данный момент мне сложно, а тогда (во время боя) не думала об этом. Чувство, что не зря сюда ехала. Просто так опускать руки не по-моему", – объяснила Мартьянова журналистам.

Олимпиада в настоящий момент проходит в Токио. Она продлится до 8 августа. Изначально Игры в Японии планировали провести летом 2020 года, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.