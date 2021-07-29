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Себастьян Дриусси стал игроком американского "Остина"

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Себастьян Дриусси стал игроком американского "Остина"

Аргентинский футболист Себастьян Дриусси официально стал игроком футбольного клуба МЛС "Остин", сообщается на сайте команды.

Воспитанник "Ривер Плейта" перешел в петербургский "Зенит" летом 2017 года. За четыре сезона в Санкт-Петербурге Дриусси провел 138 матчей, в которых 25 раз поражал ворота соперника и записал на свой счет 23 голевые передачи.

Футболист подписал с американским "Остиным" контракт на пять лет. Сам Дриусси на пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества между сторонами, заявил, что очень рад возможности поиграть в США.